El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de noviembre

El día de hoy, 3 de noviembre de 2025, se espera en Jaén un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que aparecerán en las primeras horas de la mañana y se mantendrán durante gran parte del día. A medida que avance la jornada, las nubes altas irán cediendo paso a un cielo más despejado, especialmente en las horas centrales, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 21 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de los 15 grados, descendiendo a 11 grados en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 21 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 56% por la mañana y descendiendo a un 43% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación de frescor se mantendrá, especialmente en las primeras horas. Por la tarde, la humedad aumentará ligeramente, pero no se espera que afecte significativamente la comodidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste y el sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 10 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los habitantes de Jaén pueden disfrutar de un día seco y soleado. Las condiciones climáticas son ideales para realizar actividades al aire libre, como paseos por el campo o visitas a parques.

El orto se producirá a las 07:42 y el ocaso a las 18:14, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar del tiempo primaveral que caracteriza a Jaén en esta época del año, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-02T21:46:08.