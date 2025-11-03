El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de noviembre

Hoy, 3 de noviembre de 2025, Coria del Río disfrutará de un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad desde el amanecer, que se producirá a las 07:50. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo continúe despejado hasta el mediodía, lo que favorecerá un ambiente agradable para actividades al aire libre.

Las temperaturas durante la mañana oscilarán entre los 12 y 15 grados , alcanzando un máximo de 18 grados hacia el mediodía. La sensación térmica será bastante confortable, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera, especialmente en las horas más frescas de la mañana. La humedad relativa se mantendrá en torno al 50-60%, lo que contribuirá a un tiempo seco y agradable.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas y poco nuboso, pero sin que esto implique un aumento en la probabilidad de precipitaciones. De hecho, no se esperan lluvias a lo largo del día, ya que la precipitación está pronosticada en cero milímetros. Esto significa que los habitantes de Coria del Río pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el tiempo lluvioso.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades que oscilarán entre los 8 y 10 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Hacia el final del día, se espera que el viento cambie a dirección noreste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 15 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente al atardecer, que ocurrirá a las 18:24.

En resumen, el día en Coria del Río se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo mayormente soleado y temperaturas agradables. La ausencia de precipitaciones y la baja humedad contribuirán a un ambiente propicio para paseos y encuentros familiares. Se recomienda aprovechar las horas de sol, ya que el cielo se irá nublando ligeramente hacia la tarde, aunque sin afectar la calidad del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-02T21:46:08.