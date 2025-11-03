El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de noviembre

El día de hoy, 3 de noviembre de 2025, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se sitúa en torno a los 13 grados , con una ligera disminución a 12 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avanza el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde, lo que promete un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 57% por la mañana y descendiendo a un 39% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será mínima, lo que contribuirá a un confort general en el ambiente. Las condiciones de viento serán suaves, predominando del este con velocidades que oscilarán entre 9 y 13 km/h, lo que ayudará a refrescar el ambiente sin causar incomodidades.

En cuanto a la nubosidad, el cielo se presentará mayormente despejado durante la mayor parte del día, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la mañana y en la tarde. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo de todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una excelente noticia para quienes planean salir a disfrutar del sol.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. La visibilidad será buena, y el cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer que se espera para las 18:18.

En resumen, Córdoba disfrutará de un día de clima primaveral, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Es un momento perfecto para salir, ya sea para pasear por el centro, disfrutar de un café en una terraza o realizar actividades al aire libre. La combinación de temperaturas suaves y cielos despejados promete un día placentero para todos los cordobeses.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-02T21:46:08.