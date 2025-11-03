El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de noviembre

El día de hoy, 3 de noviembre de 2025, Castilleja de la Cuesta se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:51. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, especialmente en las horas de la tarde, aunque las nubes altas podrían hacer su aparición, sin que esto implique un cambio significativo en las condiciones meteorológicas.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 11 y los 24 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 15 grados a las 00:00, descendiendo a 11 grados hacia las 06:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 24 grados en las horas de la tarde, alrededor de las 16:00. Por la noche, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 15 grados hacia las 23:00.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 51% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 70% hacia el final de la jornada. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas de la mañana y al caer la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del noroeste y del norte, con velocidades que oscilarán entre los 1 y los 11 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 17 km/h. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Castilleja de la Cuesta podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo de hoy en Castilleja de la Cuesta se presenta favorable, con cielos despejados, temperaturas agradables y ausencia de lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día otoñal perfecto.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-02T21:15:07.