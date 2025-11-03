El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de noviembre

Hoy, 3 de noviembre de 2025, Cartaya se despertará bajo un cielo despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 23 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 14 grados, descendiendo ligeramente hasta los 10 grados en la franja matutina. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual, alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando el termómetro podría marcar hasta 23 grados.

La humedad relativa será notablemente alta durante la mañana, comenzando en un 73% y descendiendo a medida que el día avanza, llegando a un 29% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente soleado, la sensación de frescor matutino podría ser más intensa debido a la humedad. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la sensación térmica se tornará más agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 15 km/h, lo que podría aportar una ligera brisa fresca, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. A medida que el día avance, la intensidad del viento disminuirá, lo que permitirá que el ambiente se sienta más cálido y acogedor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los residentes de Cartaya podrán disfrutar de un día sin interrupciones climáticas, perfecto para paseos, actividades deportivas o simplemente para disfrutar del sol en los espacios al aire libre.

El orto se producirá a las 07:55 y el ocaso a las 18:28, lo que brinda una buena cantidad de luz solar para aprovechar el día. Con un tiempo tan favorable, es un momento ideal para salir y disfrutar de la belleza natural de la región, ya sea en la playa o en el campo. En resumen, el día se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre en Cartaya, con un tiempo soleado y temperaturas agradables.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-02T21:46:08.