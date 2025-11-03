El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de noviembre

El día de hoy, 3 de noviembre de 2025, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 14 grados a la 1 de la madrugada y manteniéndose en ese rango hasta las 2 de la madrugada.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará su punto máximo alrededor de las 4 de la tarde, con 24 grados . Este aumento se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 34% y el 70%, lo que podría generar una sensación de calor moderada, especialmente en las horas más cálidas del día.

El viento será otro factor a tener en cuenta. A lo largo de la jornada, se registrarán vientos de dirección variable, predominando del noreste y del este, con velocidades que oscilarán entre los 1 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados a las 8 de la tarde y bajando a 16 grados hacia las 11 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 6:22 PM.

En resumen, el tiempo en Carmona para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda llevar ropa ligera durante el día y una chaqueta ligera para la noche, cuando las temperaturas comiencen a descender.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-02T21:15:07.