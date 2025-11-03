El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de noviembre

El día de hoy, 3 de noviembre de 2025, se presenta en Camas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 14 grados a la 1 de la madrugada y 13 grados a las 2 de la madrugada.

Durante la mañana, se espera que el cielo continúe despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 13 grados. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 52% y aumentando gradualmente hasta un 60% hacia las 9 de la mañana. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes de Camas podrán disfrutar de un día sin lluvias.

A medida que el día avance, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 18 grados a las 11 de la mañana y llegando a un máximo de 24 grados a las 3 de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un cielo que, aunque seguirá mayormente despejado, presentará algunas nubes altas a partir de la tarde. La sensación térmica será agradable, ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará de dirección norte, con velocidades que oscilarán entre 5 y 8 km/h durante la mañana, aumentando ligeramente en la tarde, donde se espera que alcance hasta 10 km/h. Esta brisa suave contribuirá a que la temperatura se sienta más fresca, especialmente en las horas más cálidas del día.

Hacia la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados a las 5 de la tarde y bajando a 19 grados a las 6 de la tarde. La humedad relativa también aumentará, alcanzando un 43% hacia las 6 de la tarde. A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con temperaturas que rondarán los 16 grados a las 10 de la noche.

El orto se producirá a las 7:50 y el ocaso a las 18:24, lo que permitirá disfrutar de una buena cantidad de luz solar durante el día. En resumen, el tiempo en Camas para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-02T21:15:07.