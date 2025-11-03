El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de noviembre

Hoy, 3 de noviembre de 2025, el tiempo en Cabra se presenta mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente agradable y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 14 grados por la mañana y alcanzarán un máximo de 23 grados en las horas más cálidas de la tarde, lo que sugiere un día templado y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 56% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 41% en la tarde. Esto contribuirá a una sensación de confort, aunque es recomendable mantenerse hidratado, especialmente durante las horas de mayor calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 3 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las primeras horas del día, pero se espera que el viento se calme a medida que avance la jornada. Esto hará que el tiempo sea aún más placentero, ideal para disfrutar de paseos o actividades al aire libre.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para aquellos que planean salir o realizar eventos al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia las 18:00 horas. La puesta de sol está programada para las 18:17, momento en el que el cielo podría ofrecer un espectáculo visual con tonalidades cálidas y agradables.

En resumen, el día de hoy en Cabra se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un buen momento para salir a caminar, hacer deporte o simplemente relajarse en un parque. Aprovecha este clima favorable y disfruta de lo que la naturaleza tiene para ofrecer en esta hermosa localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-02T21:46:08.