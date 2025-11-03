El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de noviembre

Hoy, 3 de noviembre de 2025, Las Cabezas de San Juan se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso y agradable. Las temperaturas en las primeras horas oscilarán entre los 14 y 15 grados , proporcionando un ambiente fresco pero cómodo para quienes salgan a realizar actividades al aire libre.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, donde se prevé un aumento hasta los 25 grados. Este ascenso en la temperatura, combinado con la ausencia de precipitaciones, hará que sea un día ideal para disfrutar de paseos y actividades al aire libre. La humedad relativa, que comenzará en un 60% por la mañana, disminuirá gradualmente, lo que contribuirá a una sensación de confort.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves de dirección noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 4 km/h. Sin embargo, a medida que el día progrese, se anticipa un aumento en la intensidad del viento, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque no se prevén lluvias. Este cambio en el estado del cielo no afectará significativamente las temperaturas, que se mantendrán agradables hasta el ocaso, que ocurrirá a las 18:24. La noche se presentará con un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un buen espectáculo estelar.

En resumen, el día de hoy en Las Cabezas de San Juan se caracteriza por un tiempo mayormente despejado, temperaturas agradables y vientos moderados. Es una jornada propicia para disfrutar de actividades al aire libre, ya que no se esperan precipitaciones y las condiciones climáticas serán favorables para salir y disfrutar del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-02T21:46:08.