El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de noviembre

El día de hoy, 3 de noviembre de 2025, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 14 grados a la 1 de la madrugada y los 13 grados a las 2 de la madrugada.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, con 24 grados . Este aumento se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 36% y el 40%, lo que proporcionará un ambiente relativamente seco y cómodo. La brisa del norte, con velocidades que oscilarán entre 10 y 12 km/h, contribuirá a que la sensación térmica sea aún más placentera.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la tarde, alcanzando los 22 grados a las 5 de la tarde y bajando a 19 grados hacia las 7 de la tarde. La humedad aumentará ligeramente al caer la noche, alcanzando un 50% hacia las 6 de la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias en Bormujos durante el día de hoy. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un día claro y soleado.

El ocaso se producirá a las 18:24, marcando el final de un día que promete ser ideal para actividades al aire libre, paseos y encuentros familiares. La combinación de temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves hará de este un día perfecto para disfrutar de la belleza de Bormujos en otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-02T21:46:08.