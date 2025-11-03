El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de noviembre

El día de hoy, 3 de noviembre de 2025, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con la presencia de nubes altas durante gran parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas se han mantenido en torno a los 13 grados , descendiendo ligeramente a 12 grados en las horas más tempranas. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 22 grados en la tarde, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa se sitúa en un 63% al inicio del día, disminuyendo gradualmente hasta un 39% en las horas centrales, lo que indica un ambiente relativamente seco y cómodo. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad podría aumentar ligeramente, alcanzando un 60% hacia el final del día. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 10 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, aumentando su intensidad a medida que avanza el día, alcanzando ráfagas de hasta 17 km/h en las horas de mayor actividad. Esta brisa ligera contribuirá a que las temperaturas se sientan más frescas, especialmente en las horas de la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Bailén pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el tiempo, ideal para paseos y actividades al aire libre. La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de los paisajes y del entorno natural.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 18:14, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia el final de la jornada. Las nubes altas que han estado presentes durante el día se disiparán, dejando un cielo despejado que permitirá observar las estrellas en la noche.

En resumen, el tiempo en Bailén para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, baja probabilidad de lluvia y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-02T21:46:08.