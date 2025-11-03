El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de noviembre

El día de hoy, 3 de noviembre de 2025, Baeza se presenta con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a dispersarse, dando paso a un cielo más despejado. Para el mediodía, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 19 grados . Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una disminución en la humedad relativa, que pasará del 63% en la madrugada a un 46% hacia la tarde, lo que hará que el ambiente se sienta más seco y agradable.

El viento, que soplará principalmente del este, tendrá una velocidad moderada que variará entre 8 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando a 14 km/h hacia el mediodía. Esto proporcionará una brisa fresca que será bien recibida por los habitantes de Baeza, especialmente durante las horas más cálidas del día.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con temperaturas que descenderán gradualmente a medida que se acerque la noche. Para las horas de la tarde, se espera que la temperatura baje a 15 grados , y hacia la noche, se estabilizará en torno a los 14 grados. La humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 73% hacia las 21:00 horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna lluvia a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los residentes de Baeza podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera para las horas de la tarde y la noche, cuando las temperaturas comiencen a descender.

En resumen, el tiempo en Baeza para hoy será mayormente despejado, con temperaturas agradables durante el día y un descenso gradual hacia la noche. La ausencia de precipitaciones y la brisa moderada del este contribuirán a un ambiente cómodo y propicio para disfrutar de las actividades diarias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-02T21:46:08.