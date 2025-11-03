El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de noviembre

Hoy, 3 de noviembre de 2025, Baena se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente agradable y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 15 grados al amanecer y alcanzarán un máximo de 23 grados durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 56% por la mañana y disminuyendo a un 42% hacia la tarde. Esto contribuirá a una sensación de confort, aunque es recomendable mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán alrededor del mediodía, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más calurosas. Sin embargo, no se anticipan condiciones de viento que puedan causar molestias significativas.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo será estable y seco. Las condiciones meteorológicas son perfectas para disfrutar de un paseo por el campo o una reunión con amigos en una terraza.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 20 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, permitiendo que los habitantes de Baena disfruten de un hermoso atardecer, que se producirá a las 18:16 horas.

En resumen, el día de hoy en Baena se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un momento perfecto para aprovechar el tiempo templado de noviembre y disfrutar de la belleza del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-02T21:46:08.