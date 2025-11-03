El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de noviembre

El día de hoy, 3 de noviembre de 2025, Andújar se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe con esta misma tendencia, aunque hacia la tarde se prevé una ligera mejora, con intervalos de sol que permitirán disfrutar de un ambiente más despejado.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 23 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 12 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 10 grados en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, se espera un aumento gradual, alcanzando los 22 grados a mediodía y llegando a un máximo de 23 grados en la tarde. Por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 14 grados.

La humedad relativa será notablemente alta durante la mañana, alcanzando un 79% a las 04:00 horas, lo que podría generar una sensación de frescor. A medida que el día avanza, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 48% a las 10:00 horas y bajando aún más hasta un 39% en las horas centrales de la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable a medida que se acerque la tarde.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominando del sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 8 km/h durante la mañana. A lo largo del día, se espera que la intensidad del viento aumente ligeramente, alcanzando rachas de hasta 15 km/h en las horas más cálidas. Por la tarde, el viento cambiará a dirección este, manteniendo una velocidad moderada que podría ofrecer un alivio ante el calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día seco y propicio para actividades al aire libre. La visibilidad será buena, lo que facilitará la realización de planes en la naturaleza o en la ciudad.

En resumen, Andújar disfrutará de un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de un paseo o actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-02T21:46:08.