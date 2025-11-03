El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de noviembre

El día de hoy, 3 de noviembre de 2025, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 14 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 11 grados en las horas más frescas.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 71% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad irá disminuyendo, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo. Para el mediodía, se espera que la temperatura suba hasta los 22 grados, brindando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h, lo que no generará incomodidad. A lo largo de la tarde, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 19 km/h, pero seguirá siendo un viento suave que no afectará las actividades cotidianas. La dirección del viento cambiará a sureste en las horas de la tarde, lo que podría aportar un ligero cambio en la sensación térmica.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de posibilidades de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes de la zona sin obstáculos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 18:28. En resumen, el tiempo en Aljaraque para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-02T21:46:08.