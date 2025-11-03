El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de noviembre

El día de hoy, 3 de noviembre de 2025, Alcalá la Real se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille con fuerza, especialmente entre las 10:00 y las 18:00 horas, cuando las temperaturas alcanzarán su punto máximo. La temperatura comenzará en torno a los 11 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 7 grados en las primeras horas de la mañana, antes de experimentar un aumento gradual que alcanzará los 20 grados en la tarde.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, con valores que rondarán el 89% al amanecer, pero se espera que disminuya a medida que el día avance, estabilizándose en torno al 55% por la tarde. Esto contribuirá a una sensación de frescura en las primeras horas, pero el calor se hará más evidente conforme se acerque el mediodía.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a lo largo del día. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 24 km/h en las horas centrales, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. Hacia la tarde, el viento se tornará más suave, con velocidades de 6 a 8 km/h.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Alcalá la Real podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia las 22:00 horas. Las nubes altas regresarán, pero no se anticipan cambios significativos en las condiciones meteorológicas. La puesta de sol se producirá a las 18:15, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes no querrán perderse.

En resumen, el día de hoy en Alcalá la Real se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-02T21:46:08.