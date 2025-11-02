El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente nublado este 2 de noviembre de 2025. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco y húmedo. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 16 grados durante la mañana, con una ligera tendencia a aumentar a medida que avance el día, alcanzando hasta 23 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 89% y descendiendo gradualmente a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de bochorno en las horas centrales. A pesar de la presencia de nubes, no se esperan precipitaciones significativas, aunque hay un 35% de probabilidad de lluvia entre la 1 y las 7 de la mañana, y un 0% en el resto del día. Esto sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, las posibilidades de que se produzcan lluvias son mínimas.

El viento soplará desde el suroeste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 10 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. A medida que el día avance, el viento se tornará más suave, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 20% de posibilidad de tormenta entre la 1 y las 7 de la mañana, disminuyendo a un 10% entre las 7 y la 1 de la tarde. Sin embargo, no se anticipan condiciones severas, por lo que los habitantes de El Viso del Alcor pueden disfrutar de sus actividades al aire libre con precaución.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque las nubes altas seguirán presentes. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 17 grados hacia las 10 de la noche. La puesta de sol se producirá a las 18:23, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables para disfrutar en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-01T20:57:15.