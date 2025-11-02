El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

El día de hoy, 2 de noviembre de 2025, Utrera se despertará bajo un cielo mayormente poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 16 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 89%. A medida que avance el día, se espera que la temperatura suba ligeramente, alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente templado y agradable.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 3 y 8 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura sin ser incómoda. A lo largo de la mañana, el viento será más suave, aumentando su intensidad ligeramente hacia la tarde. No se prevén precipitaciones significativas, ya que el pronóstico indica un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque la probabilidad de tormentas es baja, se registran un 15% de posibilidades de tormenta en las primeras horas del día, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana. Esto sugiere que, aunque el riesgo es bajo, es recomendable estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 60% por la tarde, lo que hará que el ambiente se sienta más seco y cómodo. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, con mínimas que rondarán los 16 grados. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 18:24.

En resumen, el tiempo en Utrera para hoy se presenta favorable, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvias. Es un día ideal para salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo que nos ofrece este inicio de noviembre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-01T20:57:15.