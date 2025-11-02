El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

El día de hoy, 2 de noviembre de 2025, se prevé un tiempo mayormente cubierto en Úbeda, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada tranquilo. Sin embargo, a medida que avance el día, las nubes irán aumentando, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 11 y 18 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de los 12 grados, que se mantendrán hasta el mediodía. A partir de la tarde, se espera un ligero aumento, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas más cálidas. Por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 14 grados.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 85% y alcanzando picos del 97% en las horas de la mañana. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A medida que avance la tarde, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, lo que podría influir en la percepción térmica.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad baja durante la mayor parte del día, con un leve incremento en la posibilidad de lluvia escasa en la tarde, especialmente entre las 07:00 y las 13:00, donde la probabilidad de precipitación alcanza el 70%. Sin embargo, las cantidades esperadas son mínimas, con un total de 0.1 mm de lluvia, lo que no debería afectar significativamente las actividades al aire libre.

El viento soplará de dirección variable, predominando del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 14 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad.

En resumen, el día en Úbeda se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas agradables y una ligera posibilidad de lluvia. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de llevar un paraguas si se planea salir durante la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-01T20:57:15.