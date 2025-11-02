El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

Hoy, 2 de noviembre de 2025, Tomares se prepara para un día con un tiempo variado, donde las nubes y la posibilidad de lluvia serán protagonistas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 16 grados . A medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, y se espera que el cielo se cubra de nubes altas, especialmente durante la tarde.

La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 15:00 horas, con un valor de 24 grados, lo que proporcionará un ambiente relativamente cálido antes de que las nubes se intensifiquen. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 17 grados hacia las 22:00 horas.

En cuanto a la precipitación, la probabilidad de lluvia será notable, especialmente entre las 01:00 y las 07:00 horas, con un 55% de probabilidad de que se registren algunas gotas. A lo largo del día, la posibilidad de lluvia disminuirá, pero no se descarta que se produzcan chubascos ligeros, especialmente en la mañana. La precipitación acumulada podría ser de hasta 0.1 mm, lo que indica que, aunque no se espera una lluvia intensa, sí habrá humedad en el ambiente.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que puede generar una sensación de bochorno. A medida que avance la jornada, la humedad disminuirá, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida de lo que indican los termómetros.

El viento soplará con una velocidad variable, alcanzando hasta 21 km/h desde el suroeste durante la tarde. Esto podría generar algunas rachas más intensas, especialmente en áreas abiertas. La dirección del viento cambiará a lo largo del día, con predominancia de vientos del noreste hacia la tarde y noche.

En resumen, Tomares experimentará un día de contrastes, con un inicio relativamente tranquilo que dará paso a un ambiente más nublado y húmedo. Los residentes deben estar preparados para la posibilidad de lluvia ligera y un descenso en las temperaturas conforme se acerque la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-01T20:57:15.