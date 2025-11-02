El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

El día de hoy, 2 de noviembre de 2025, San Juan de Aznalfarache experimentará un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 16 grados . A medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a dominar el cielo, manteniendo la temperatura en torno a los 15 grados.

Durante la tarde, se espera un aumento en la nubosidad, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales del día. Las temperaturas se elevarán ligeramente, alcanzando un máximo de 24 grados a las 15:00 horas. La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, con valores que oscilarán entre el 91% y el 100%, lo que podría generar una sensación de bochorno.

En cuanto a la precipitación, la probabilidad de lluvia será notable, especialmente entre las 01:00 y las 07:00 horas, con un 55% de probabilidad de que se registren algunas gotas. Sin embargo, la cantidad de precipitación esperada es escasa, con un total de 0.1 mm pronosticados. A lo largo del día, la posibilidad de tormentas es baja, con un 25% de probabilidad en las primeras horas, disminuyendo a cero en la tarde y noche.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 6 y 11 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 21 km/h en las horas de mayor actividad. Esto proporcionará un alivio ante el calor, aunque la sensación térmica podría ser más elevada debido a la alta humedad.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará gradualmente, permitiendo que las temperaturas desciendan a 11 grados hacia la medianoche. La humedad comenzará a disminuir, lo que contribuirá a una noche más fresca y agradable. La puesta de sol se producirá a las 18:25, marcando el final de un día que, aunque comenzó con nubes, terminará con un cielo más despejado.

En resumen, hoy en San Juan de Aznalfarache se vivirá un día de contrastes, con temperaturas agradables, alta humedad y la posibilidad de algunas lluvias ligeras en las primeras horas. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para cambios en el tiempo y disfrutar de las horas más cálidas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-01T20:57:15.