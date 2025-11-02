El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

La jornada del 2 de noviembre de 2025 en La Rinconada se presenta con un panorama mayormente nuboso, con una transición hacia condiciones más despejadas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que varía entre "nuboso" y "muy nuboso". A medida que avance la mañana, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el cielo, aunque la posibilidad de precipitaciones es baja, con un 50% de probabilidad de lluvia entre la 1 y las 7 de la mañana, disminuyendo a un 25% entre las 7 y la 1 de la tarde.

Las temperaturas se mantendrán agradables, comenzando en torno a los 17 grados a primera hora y alcanzando un máximo de 25 grados hacia la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 90% y bajará hasta un 56% en las horas más cálidas del día. Sin embargo, la humedad seguirá siendo notable, lo que podría generar una sensación de bochorno en las horas centrales.

El viento soplará de dirección variable, predominando del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 11 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría aportar una ligera frescura al ambiente, especialmente en las horas de mayor calor.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 30% de posibilidad en las primeras horas del día, aunque esta se disipará rápidamente, dejando un ambiente más tranquilo y estable a medida que avance la jornada. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes otoñales que caracterizan esta época del año.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se despejará gradualmente, permitiendo que el sol brille con más fuerza antes de su ocaso, que se producirá a las 18:24. Este cambio en las condiciones meteorológicas ofrecerá una oportunidad ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de que algunas nubes persistan en el horizonte.

En resumen, el día se perfila como una mezcla de nubes y claros, con temperaturas agradables y un viento suave, lo que hará de este 2 de noviembre un día propicio para disfrutar de la belleza de La Rinconada en otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-01T20:57:15.