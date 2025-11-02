El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

El día de hoy, 2 de noviembre de 2025, Puente Genil se presenta con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado poco nuboso, lo que ha permitido disfrutar de temperaturas agradables que rondan los 15 grados . A medida que avanza la mañana, se espera que las nubes altas comiencen a hacer acto de presencia, aunque no se anticipan precipitaciones significativas en este periodo.

A partir de las primeras horas de la tarde, el cielo se tornará muy nuboso, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 23 grados . La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, oscilando entre el 62% y el 94%, lo que puede generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas del día. La probabilidad de precipitación es baja, con un 5% en las primeras horas y aumentando a un 40% entre las 07:00 y las 13:00, aunque no se prevén tormentas.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 6 y 10 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura, especialmente durante las horas de la tarde. A medida que el día avance, el viento se moderará, alcanzando velocidades de hasta 8 km/h en las horas de la tarde y disminuyendo a 3 km/h hacia la noche.

En la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 20 grados hacia las 19:00. La humedad aumentará ligeramente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca. A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas caerán a 16 grados , con un ambiente más fresco y cómodo.

La puesta de sol se producirá a las 18:20, marcando el inicio de un periodo nocturno donde se espera que el cielo permanezca cubierto, aunque sin riesgo de lluvias. Las temperaturas nocturnas se estabilizarán en torno a los 11 grados , ofreciendo un ambiente tranquilo y fresco para disfrutar de la noche.

En resumen, el día en Puente Genil se caracterizará por un tiempo cambiante, con temperaturas agradables durante el día y un ambiente fresco por la noche. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, es recomendable llevar una chaqueta ligera para las horas de la tarde y la noche, ya que la humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-01T20:57:15.