El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

El día de hoy, 2 de noviembre de 2025, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente estable, aunque con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, con temperaturas que rondan los 12 grados centígrados. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 11-12 grados, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 76% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles confortables. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea salir temprano.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas, ya que los registros indican que la probabilidad de precipitación es prácticamente nula durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la tarde, aunque sin expectativas de acumulación notable. La probabilidad de tormentas también es baja, lo que sugiere que el día transcurrirá sin interrupciones climáticas importantes.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del norte, con velocidades que oscilarán entre 1 y 5 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará a direcciones del este y noreste, alcanzando velocidades de hasta 7 km/h en las horas de la tarde. Esto proporcionará una brisa agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, aunque no se espera que esto afecte significativamente la temperatura ni la sensación de bienestar. La visibilidad se mantendrá buena, aunque podría verse ligeramente reducida por la bruma en algunas áreas.

En resumen, el día en Priego de Córdoba se presenta como una jornada tranquila, con temperaturas agradables y un cielo que, aunque variará entre poco nuboso y nubes altas, no traerá consigo precipitaciones. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, aprovechando el tiempo templado y la brisa suave que acompañará a los priegenses.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-01T20:57:15.