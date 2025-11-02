El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

Hoy, 2 de noviembre de 2025, Pozoblanco se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo del día. Durante las primeras horas, especialmente entre la medianoche y las 7 de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvias ligeras, con una probabilidad de precipitación del 90%. Las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 15 grados , lo que puede resultar en una sensación de frescura, especialmente con la humedad relativa que alcanzará hasta el 95%.

A medida que avance la mañana, la lluvia disminuirá, pero el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 15 grados, y la humedad comenzará a descender ligeramente. La velocidad del viento será moderada, con ráfagas que alcanzarán hasta 14 km/h desde el suroeste, lo que podría aportar una sensación de frescura adicional.

Durante la tarde, se prevé que las condiciones meteorológicas mejoren un poco, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 19 grados , lo que permitirá que algunos habitantes disfruten de un respiro del frío matutino. Sin embargo, la probabilidad de lluvia se mantendrá baja, con un 0% de posibilidad de precipitaciones entre la 1 y las 7 de la tarde.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. El viento cambiará de dirección, soplando desde el norte a una velocidad de 6 km/h, lo que contribuirá a un ambiente más fresco. La humedad relativa también comenzará a aumentar, alcanzando un 76% hacia la noche.

Es importante destacar que, aunque la probabilidad de tormentas es baja, se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las condiciones climáticas, especialmente en las primeras horas del día, cuando la lluvia puede ser más intensa. La visibilidad podría verse afectada por la niebla y la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana, lo que podría complicar el tráfico y las actividades al aire libre.

En resumen, Pozoblanco experimentará un día mayormente nublado con lluvias ligeras, temperaturas frescas y un viento moderado. Se aconseja a los residentes que se preparen para un día de clima variable, con la posibilidad de disfrutar de algunas horas sin lluvia por la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-01T20:57:15.