El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

Hoy, 2 de noviembre de 2025, Palma del Río se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo permanecerá completamente cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 92% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones se mantengan similares, con cielos cubiertos y temperaturas que oscilarán entre los 16 y 17 grados. Sin embargo, a partir de las 5 de la mañana, existe una probabilidad del 55% de precipitación, aunque se anticipa que será escasa, con acumulaciones de hasta 0.1 mm. Esto podría traducirse en algunas gotas ligeras, pero no se prevén lluvias intensas.

Durante la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, con la aparición de nubes altas y un cambio en la temperatura que podría alcanzar hasta los 25 grados en su punto máximo. La probabilidad de lluvia disminuirá considerablemente, y se espera que las condiciones sean más favorables para actividades al aire libre, aunque todavía se recomienda estar preparado para posibles chubascos ligeros.

El viento soplará predominantemente del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 8 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Esto proporcionará una brisa suave que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca, especialmente en las horas de la tarde cuando el viento alcance su máxima velocidad.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será nula durante todo el día, lo que significa que no se anticipan fenómenos severos. La tarde se presentará más despejada, con cielos poco nubosos hacia el final del día, lo que permitirá disfrutar de un ocaso a las 18:21, ideal para paseos al aire libre.

En resumen, Palma del Río experimentará un día mayormente cubierto con algunas posibilidades de lluvia ligera en la mañana, seguido de un tiempo más despejado en la tarde. Las temperaturas se mantendrán agradables, y aunque la humedad será alta, la brisa del sur-suroeste ofrecerá un alivio.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-01T20:57:15.