El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

Hoy, 2 de noviembre de 2025, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a hacer acto de presencia, especialmente en las horas de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 25 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 25 grados. Este clima templado será ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 88% por la mañana y descendiendo a un 51% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las primeras horas. La probabilidad de precipitación es baja, con un 0% durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias que interrumpan las actividades diarias.

El viento soplará de dirección variable, predominando del sureste y del norte, con velocidades que oscilarán entre 1 y 7 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 17 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas del día.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será mínima, con un 0% de posibilidad en las horas de la tarde y la noche. Sin embargo, durante la mañana y la primera parte de la tarde, existe una ligera posibilidad de tormentas, con un 20% entre la 1 y las 7 de la mañana, y un 10% entre las 7 y la 1 de la tarde.

Los Palacios y Villafranca disfrutarán de un día mayormente soleado, ideal para paseos y actividades al aire libre. Con temperaturas agradables y un cielo que se mantendrá mayormente despejado, será una jornada propicia para disfrutar de la belleza del entorno y de la comunidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-01T20:57:15.