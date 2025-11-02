El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

Hoy, 2 de noviembre de 2025, Osuna se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se cubra gradualmente, alcanzando un estado de nubosidad considerable en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 22 grados , proporcionando un ambiente templado y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 80% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de la tarde. A medida que el sol se eleva, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se registren 22 grados. Sin embargo, al caer la tarde, la temperatura comenzará a descender, situándose en torno a los 17 grados hacia el final del día.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el sur, con velocidades que variarán entre 5 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la mañana y la tarde, alcanzando hasta 15 km/h. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

La probabilidad de precipitación es baja durante la mayor parte del día, con un 10% de posibilidad de lluvia en las primeras horas y un aumento a un 55% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Sin embargo, se espera que cualquier precipitación sea escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm. Por la noche, la probabilidad de lluvia disminuye considerablemente, lo que permitirá disfrutar de un cielo despejado.

Es importante mencionar que, aunque la probabilidad de tormentas es baja, se recomienda estar atento a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, especialmente en la tarde. La combinación de nubosidad y la posibilidad de lluvia ligera podría afectar a quienes planeen actividades al aire libre.

En resumen, el día en Osuna se presenta como una mezcla de sol y nubes, con temperaturas agradables y un viento suave. A medida que se acerque la tarde, es recomendable tener a mano un paraguas, aunque las probabilidades de lluvia son mínimas. La jornada promete ser ideal para disfrutar de la belleza del otoño en esta encantadora localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-01T20:57:15.