El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

Hoy, 2 de noviembre de 2025, Morón de la Frontera experimentará un día mayormente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se prevén nubes altas, que darán paso a un cielo poco nuboso en la madrugada. Sin embargo, a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales, lo que podría generar una sensación de pesadez en el ambiente.

La temperatura se mantendrá bastante estable a lo largo del día, comenzando en torno a los 15 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 23 grados en la tarde. A medida que el sol se eleva, se espera que la temperatura se mantenga agradable, aunque la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se situará en torno al 84% durante la mañana y descenderá ligeramente a medida que avance el día, llegando a un 75% por la tarde.

En cuanto a la precipitación, las probabilidades son bajas, con un 15% de probabilidad de lluvia en las primeras horas del día, aumentando a un 55% entre las 7 y las 13 horas. Sin embargo, la cantidad de precipitación esperada es mínima, con solo 0.1 mm pronosticados, lo que sugiere que cualquier lluvia será escasa y no debería afectar significativamente las actividades al aire libre.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 8 y 12 km/h durante la mañana, aumentando ligeramente a 14 km/h en la tarde. Esta brisa suave puede proporcionar un alivio agradable a la humedad del ambiente, aunque no se esperan rachas fuertes que puedan causar molestias.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 15% en las primeras horas y disminuyendo a un 5% en la franja horaria de la tarde. Esto indica que, aunque hay una ligera posibilidad de tormenta, las condiciones generales del día no sugieren un tiempo severo.

En resumen, Morón de la Frontera vivirá un día mayormente cubierto, con temperaturas agradables y escasas probabilidades de lluvia. Los residentes pueden disfrutar de un día tranquilo, aunque es recomendable estar preparados para un cielo nublado y la posibilidad de algunas gotas de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-01T20:57:15.