El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

Hoy, 2 de noviembre de 2025, Montilla se prepara para un día mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance la mañana, se espera un aumento en la nubosidad, con nubes altas predominando en las primeras horas del día. La temperatura matutina rondará los 15 grados , con una ligera disminución a 14 grados en las horas posteriores.

A partir del mediodía, la situación meteorológica se tornará más inestable. Las nubes se irán haciendo más densas, alcanzando un estado muy nuboso hacia la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 21 grados , alcanzando su punto máximo en torno a las 16:00 horas. La humedad relativa será alta, comenzando en un 77% y aumentando hasta un 91% en las horas más cálidas, lo que puede generar una sensación de bochorno.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas durante la mayor parte del día, aunque hay una probabilidad del 10% de que se produzcan algunas lloviznas ligeras en las primeras horas de la mañana y un leve aumento en la probabilidad de tormentas en la tarde, especialmente entre la 1 y las 7 de la tarde. Sin embargo, la probabilidad de que estas se materialicen es baja, por lo que la mayor parte del día debería transcurrir sin incidentes.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 8 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más templadas del día. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá y la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche.

La puesta de sol se producirá a las 18:19, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila, con cielos mayormente despejados. La temperatura nocturna se mantendrá en torno a los 12 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable. En resumen, el día en Montilla se caracterizará por un tiempo variable, con predominancia de nubes y temperaturas suaves, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para posibles cambios en el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-01T20:57:15.