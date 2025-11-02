El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

Hoy, 2 de noviembre de 2025, Moguer se prepara para un día con un tiempo variado, donde las nubes y la posibilidad de lluvia ligera marcarán la pauta. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se mantenga mayormente cubierto, especialmente durante las horas de la tarde, cuando la probabilidad de precipitación aumentará.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 25 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque 25 grados. Sin embargo, por la mañana y al caer la tarde, las temperaturas serán más frescas, rondando los 15 a 18 grados, lo que sugiere que será recomendable llevar una chaqueta ligera si se planea salir.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando hasta un 91%. Esto, combinado con la presencia de nubes, podría generar una sensación de bochorno, aunque las temperaturas no sean excesivamente altas. A medida que el día avance, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección variable, predominando del noreste y oeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 8 km/h. Durante la tarde, se anticipa que el viento podría intensificarse, alcanzando rachas de hasta 26 km/h, lo que podría aportar un alivio a la sensación de calor.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 7 y las 13 horas, con un 70% de posibilidades de lluvias ligeras. A partir de la 1 de la tarde, esta probabilidad disminuirá considerablemente, y se espera que el cielo se mantenga mayormente despejado hacia el final de la tarde y la noche. Sin embargo, es importante estar preparados para posibles chubascos, ya que se prevén acumulaciones de hasta 0.3 mm de lluvia.

En resumen, el día en Moguer se caracterizará por un tiempo cambiante, con nubes y la posibilidad de lluvia ligera, temperaturas agradables y un viento moderado. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, pero no olvides llevar un paraguas por si acaso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-01T20:57:15.