El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

El día de hoy, 2 de noviembre de 2025, Martos se presentará con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, lo que permitirá que la temperatura se eleve ligeramente, alcanzando los 15 grados hacia las 9 de la mañana.

Durante la tarde, el cielo se tornará más nuboso, con momentos de muy nuboso, especialmente entre las 3 y las 5 de la tarde, cuando la temperatura alcanzará su punto máximo de 18 grados. La humedad relativa será alta, oscilando entre el 74% y el 89%, lo que podría generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas del día.

En cuanto a la precipitación, se prevé que no haya lluvias significativas, con un 10% de probabilidad de precipitación en las primeras horas y un aumento a un 65% entre las 7 y las 1 de la tarde. Sin embargo, las probabilidades de tormenta son bajas, con un 10% en la mañana y un 5% en la tarde, lo que sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, las condiciones no serán propensas a tormentas severas.

El viento soplará mayormente del sureste, con velocidades que variarán entre 2 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 16 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá y la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 14 grados hacia las 10 de la noche.

A lo largo de la jornada, la visibilidad se verá afectada por la bruma y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al anochecer, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. El orto se producirá a las 7:42 y el ocaso a las 18:16, marcando un día con una duración de luz solar moderada.

En resumen, Martos experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables, aunque la alta humedad y la posibilidad de bruma podrían influir en la sensación térmica. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para un tiempo variable y disfrutar de las horas de sol que se presenten.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-01T20:57:15.