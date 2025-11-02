El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

El día de hoy, 2 de noviembre de 2025, Marchena se verá afectada por un tiempo variable que alternará entre momentos de sol y nubes. Durante la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 16 grados . A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con periodos de nubes altas y momentos de cielo muy nuboso, especialmente en las horas de la tarde.

La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 15:00 horas, donde se prevé que llegue a los 24 grados. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 18 grados a las 21:00 horas. La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 87% por la mañana y bajando ligeramente a un 74% por la noche, lo que puede generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad de lluvia es baja, con un 20% de posibilidad en la mañana y un 50% en la tarde, aunque las lluvias, si se producen, serán escasas. La precipitación acumulada esperada es de solo 0.1 mm, lo que indica que, en general, el día se mantendrá seco, aunque con la posibilidad de algunas gotas en momentos puntuales.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 14 km/h. A lo largo del día, se prevé que el viento sea más intenso en las horas de la tarde, lo que podría contribuir a una sensación de frescura a pesar de las temperaturas más cálidas. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 14 km/h, especialmente en las horas centrales del día.

La probabilidad de tormentas es nula, lo que sugiere que no se esperan fenómenos meteorológicos severos. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Marchena estén atentos a los cambios en el tiempo, especialmente en la tarde, cuando la nubosidad aumentará y podría haber algunas lluvias ligeras.

En resumen, el día se presenta como una mezcla de sol y nubes, con temperaturas agradables y una baja probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre, aunque se sugiere llevar un abrigo ligero para la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-01T20:57:15.