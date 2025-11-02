El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

Hoy, 2 de noviembre de 2025, Mairena del Aljarafe se prepara para un día con condiciones meteorológicas variadas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 16 grados, que se mantendrá estable durante la madrugada.

A medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a hacer acto de presencia, especialmente entre la 1:00 y las 3:00 horas, aunque no se prevén precipitaciones significativas en este periodo. La probabilidad de lluvia es baja, con un 55% de posibilidad de precipitaciones entre la 1:00 y las 7:00, pero se espera que el día transcurra mayormente seco. Sin embargo, a las 6:00 horas, podría haber una ligera llovizna, con una precipitación estimada de 0.1 mm.

La temperatura irá en ligero ascenso, alcanzando los 19 grados a las 10:00 horas, y se espera que continúe subiendo hasta llegar a un máximo de 24 grados entre las 15:00 y las 16:00 horas. Este aumento de temperatura se verá acompañado de un descenso en la humedad relativa, que pasará del 91% en la madrugada al 56% por la tarde, lo que hará que el ambiente se sienta más cómodo.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Durante la mañana, se registrarán vientos del suroeste a una velocidad de 6 km/h, aumentando a 8 km/h en la tarde. A partir de las 12:00 horas, el viento cambiará a dirección noreste, alcanzando rachas de hasta 14 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura en las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se tornará más nuboso, con un aumento en la cobertura de nubes, aunque las probabilidades de tormenta se mantienen en 0% entre las 13:00 y las 19:00 horas. La temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 22 grados a las 18:00 horas, justo antes del ocaso, que se producirá a las 18:25.

En resumen, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día mayormente seco y cálido, con algunas nubes altas y un ligero aumento en la probabilidad de lluvia hacia la mañana. Las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un cambio en el tiempo hacia la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-01T20:57:15.