El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

El día de hoy, 2 de noviembre de 2025, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las primeras horas del día, se espera un cielo cubierto con nubes altas, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 16 grados en las primeras horas, descendiendo ligeramente a 15 grados hacia el amanecer.

A medida que avance la mañana, el cielo continuará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 35% entre la 1 y las 7 de la mañana, lo que podría traducirse en algunas lloviznas intermitentes. Sin embargo, la cantidad de precipitación esperada es mínima, y se prevé que la lluvia no sea significativa. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 91%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que marcan los termómetros.

Durante la tarde, el tiempo mejorará ligeramente, con temperaturas que alcanzarán los 23 grados hacia las 3 de la tarde. A pesar de que el cielo seguirá nublado, se espera que haya momentos de sol, especialmente en las horas centrales del día. La probabilidad de tormenta se reduce a un 0% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que la actividad eléctrica será poco probable en este periodo.

El viento soplará desde el suroeste a una velocidad de entre 5 y 10 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas de la tarde. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia las 9 de la noche. La humedad aumentará, lo que podría hacer que la noche se sienta más fresca.

En resumen, Mairena del Alcor experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables durante la tarde. Aunque hay una ligera posibilidad de lloviznas en las primeras horas, el tiempo mejorará a medida que avance el día, permitiendo disfrutar de un ambiente templado y fresco. Se recomienda a los habitantes que lleven consigo un paraguas por si acaso, pero también que aprovechen los momentos de sol que se presenten a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-01T20:57:15.