El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

El día de hoy, 2 de noviembre de 2025, Lucena se despertará con un ambiente mayormente poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 14 grados , lo que proporcionará un inicio de jornada fresco pero agradable. A medida que avance la mañana, la temperatura podría alcanzar hasta los 15 grados, con una humedad relativa que se situará en torno al 96%, lo que podría generar una sensación de mayor frescura.

A partir del mediodía, el cielo comenzará a cubrirse gradualmente, pasando a un estado de nubes altas y posteriormente a un cielo muy nuboso. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 15:00 horas, donde se espera que el termómetro marque 19 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser algo más baja debido a la humedad, que se mantendrá alta, alcanzando el 88% en las horas centrales del día.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que el día transcurra sin lluvias significativas, aunque existe una probabilidad del 5% de que se produzcan algunas lloviznas ligeras en la tarde. La probabilidad de tormentas es igualmente baja, con un 0% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, las condiciones climáticas no serán adversas.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 10 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia las 22:00 horas.

La puesta de sol se producirá a las 18:19, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila, con cielos cubiertos y temperaturas que rondarán los 11 grados en las primeras horas de la noche. La humedad aumentará, alcanzando el 100% en las primeras horas de la madrugada, lo que podría dar lugar a la formación de brumas.

En resumen, Lucena experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin precipitaciones significativas, ideal para disfrutar de actividades al aire libre antes de que el cielo se cubra por completo al caer la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-01T20:57:15.