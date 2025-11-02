El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

El día de hoy, 2 de noviembre de 2025, Lora del Río se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 17 grados . A medida que avance el día, se espera que las temperaturas se mantengan estables, alcanzando un máximo de 25 grados en la tarde, antes de descender nuevamente hacia la noche.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 84% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles significativos, lo que podría generar una sensación de bochorno. La probabilidad de precipitación es del 45% entre la 1 y las 7 de la mañana, lo que sugiere que podrían producirse algunas lluvias ligeras o chubascos en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el día avanza, la probabilidad de lluvia disminuirá, alcanzando un 0% entre las 7 de la tarde y la 1 de la mañana del día siguiente.

El viento será moderado, con rachas que alcanzarán hasta 18 km/h, predominando de dirección sur y suroeste. Esto podría contribuir a una sensación de frescura, especialmente durante las horas de la tarde. Las condiciones del viento serán más suaves por la mañana, con velocidades de entre 1 y 3 km/h, aumentando gradualmente a medida que el día avanza.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque la presencia de nubes altas y bajas podría afectar la claridad del cielo en ciertos momentos. La combinación de la alta humedad y las temperaturas relativamente cálidas podría generar un ambiente propicio para la formación de niebla en las primeras horas del día, especialmente en áreas cercanas a cuerpos de agua.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, y se espera que el cielo continúe cubierto, con una ligera mejora en la visibilidad. La noche traerá consigo un descenso en las temperaturas, que se situarán alrededor de los 12 grados , manteniendo el cielo mayormente nuboso.

En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy será mayormente cubierto, con temperaturas agradables y una probabilidad moderada de lluvia en las primeras horas del día. Se recomienda a los habitantes estar preparados para posibles chubascos y disfrutar de las temperaturas cálidas antes de que el frío nocturno se instale.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-01T20:57:15.