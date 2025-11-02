El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

El día de hoy, 2 de noviembre de 2025, se espera en Linares un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la cobertura nubosa aumentará, alcanzando un estado cubierto en la tarde. Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, comenzando en torno a los 15 grados al amanecer y alcanzando un máximo de 20 grados hacia la tarde. A medida que caiga la noche, se espera que la temperatura descienda nuevamente, situándose en torno a los 14 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 73% y aumentando hasta un 81% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. La combinación de nubes y alta humedad podría hacer que el tiempo se sienta más fresco de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa durante la mayor parte del día, con un 0% de probabilidad de precipitación hasta la tarde. Sin embargo, existe un leve riesgo de lloviznas en la mañana, con una probabilidad del 25% entre la 1 y las 7 de la mañana. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuye considerablemente, lo que sugiere que la mayor parte del día se desarrollará sin interrupciones por precipitaciones.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 4 y 8 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Esto proporcionará un alivio moderado a las temperaturas, aunque no se espera que el viento sea lo suficientemente fuerte como para causar incomodidad. Las ráfagas máximas podrían alcanzar hasta 17 km/h, especialmente durante las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará gradualmente, permitiendo que las temperaturas desciendan a niveles más frescos. La visibilidad será buena durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de las vistas de la ciudad y sus alrededores. En resumen, el tiempo en Linares para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables y un leve riesgo de lloviznas en las primeras horas, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen en cuenta las condiciones de humedad.

