El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

Hoy, 2 de noviembre de 2025, la predicción meteorológica para Lepe indica un día con condiciones mayormente nubladas y la posibilidad de lluvias ligeras. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por bruma, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo permanezca cubierto, con intervalos de lluvia escasa, especialmente durante la tarde.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 15 y 24 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de los 18 grados, alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde. Sin embargo, a medida que caiga la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 15 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de bochorno. A lo largo del día, la humedad se mantendrá entre el 57% y el 96%, lo que puede hacer que las condiciones se sientan más cálidas de lo que realmente son.

En cuanto al viento, se prevé que sople del noroeste a una velocidad de entre 4 y 13 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 22 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 65% de posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas del día, disminuyendo a un 5% en la tarde y a un 0% durante la noche. Esto sugiere que, aunque las lluvias no serán intensas, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

Además, existe un 40% de probabilidad de tormentas en las primeras horas, aunque se espera que esta posibilidad disminuya a medida que avance el día. Por lo tanto, es aconsejable estar atento a las actualizaciones meteorológicas.

En resumen, el día en Lepe se caracterizará por un cielo mayormente cubierto, temperaturas agradables y la posibilidad de lluvias ligeras. Los ciudadanos deben prepararse para un día húmedo y fresco, con un viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea más baja.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-01T20:57:15.