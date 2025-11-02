El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

El día de hoy, 2 de noviembre de 2025, se espera un tiempo mayormente nublado en Lebrija, con una variabilidad en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el panorama, proporcionando un ambiente fresco y algo sombrío. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 17 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 94% en las primeras horas del día.

A medida que avance la jornada, la nubosidad se intensificará, y se prevé que el cielo esté cubierto durante gran parte de la tarde. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se espera un leve aumento, llegando a los 25 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser más fresca debido a la alta humedad y la presencia constante de nubes.

En cuanto a la precipitación, existe una probabilidad del 30% de que se registren lluvias ligeras en la mañana, aumentando a un 55% durante la tarde. Aunque las lluvias no se anticipan como un evento significativo, se recomienda a los ciudadanos estar preparados para posibles chubascos esporádicos, especialmente en las horas centrales del día. La precipitación acumulada podría ser de hasta 0.1 mm, lo que indica que, si bien no se espera un aguacero, la posibilidad de lluvia está presente.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 13 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente. Las ráfagas más fuertes se prevén en la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es.

A medida que se acerque la noche, se espera que el cielo comience a despejarse, con una mejora en las condiciones meteorológicas. Las temperaturas descenderán a alrededor de 16 grados , y la humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 18:26, marcando el final de un día que, aunque nublado y potencialmente lluvioso, ofrecerá momentos de claridad hacia la noche.

En resumen, los habitantes de Lebrija deben prepararse para un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en las horas de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-01T20:57:15.