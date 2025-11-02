El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

El día de hoy, 2 de noviembre de 2025, se espera en Jaén un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, la nubosidad se mantendrá, aunque se prevé que en algunos momentos se presenten intervalos de poco nuboso, especialmente entre las 01:00 y las 05:00.

La temperatura durante la mañana oscilará entre los 14 y 15 grados , lo que sugiere un inicio de jornada templado. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 66% al inicio del día, aumentando ligeramente hasta el 79% a media mañana. Esto podría hacer que la percepción del frío sea más intensa, especialmente para quienes se desplacen al aire libre.

A partir de las 07:00, se prevé un ligero aumento en la probabilidad de precipitación, alcanzando un 10% en las primeras horas, lo que indica que es posible que se registren algunas gotas de lluvia, aunque en cantidades muy escasas. La probabilidad de tormenta es baja, con un 10% de posibilidad, lo que sugiere que no se esperan fenómenos severos.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá mayormente cubierto, con temperaturas que alcanzarán hasta los 19 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas. La probabilidad de lluvia aumentará ligeramente, especialmente entre las 13:00 y las 19:00, aunque se espera que las precipitaciones sean mínimas, con un valor estimado de 0.1 mm.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 11 km/h, lo que proporcionará un alivio ante las temperaturas más cálidas de la tarde. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia el final del día.

En resumen, el día en Jaén se caracterizará por un cielo mayormente cubierto, temperaturas moderadas y una baja probabilidad de lluvia. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para un tiempo variable y disfrutar de las horas de luz antes del ocaso, que se producirá a las 18:15.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-01T20:57:15.