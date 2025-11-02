El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

Hoy, 2 de noviembre de 2025, Isla Cristina se prepara para un día mayormente nublado, con un cielo que presentará diversas condiciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, se observarán nubes altas que irán dando paso a un cielo muy nuboso y, posteriormente, a un estado cubierto. A partir de las 4 de la mañana, se prevé que la cobertura nubosa se intensifique, con la posibilidad de lluvias escasas que podrían acompañar a la jornada, especialmente en las primeras horas de la mañana.

La temperatura se mantendrá bastante estable durante la mayor parte del día, oscilando entre los 19 y 24 grados . Las temperaturas más frescas se sentirán en las primeras horas, con un ligero descenso a 18 grados en la tarde, mientras que se espera un leve aumento hacia la noche. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas y descendiendo gradualmente a lo largo del día.

En cuanto a la precipitación, se anticipa un 70% de probabilidad de lluvia entre la 1 y las 7 de la mañana, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia disminuirá, y se espera que las condiciones se estabilicen, con un 0% de probabilidad de precipitación en la tarde y noche.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 17 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en las horas de la mañana, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a despejarse, y se espera que las condiciones mejoren, permitiendo que los residentes y visitantes de Isla Cristina disfruten de un final de jornada más tranquilo. La puesta de sol está programada para las 18:30, ofreciendo una oportunidad para disfrutar de un atardecer que, aunque nublado, puede resultar espectacular.

En resumen, el día en Isla Cristina se caracterizará por un inicio nublado y potencialmente lluvioso, seguido de una mejora en las condiciones hacia la tarde, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura al ambiente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-01T20:57:15.