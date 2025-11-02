El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

Hoy, 2 de noviembre de 2025, Huelva se presenta con un tiempo variado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un predominio de nubes altas, que irán dando paso a un cielo cubierto a medida que avanza la jornada. Las temperaturas se mantendrán agradables, comenzando en torno a los 19 grados en la madrugada y descendiendo ligeramente a 17 grados en las horas más frescas de la tarde.

A lo largo del día, la probabilidad de precipitación se incrementa, especialmente en las primeras horas, donde se estima un 70% de posibilidad de lluvia entre la 1 y las 7 de la mañana. Aunque la cantidad de lluvia prevista es escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.2 mm, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir temprano. A partir de la mañana, la probabilidad de lluvia disminuye considerablemente, y se espera que el resto del día se mantenga seco.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en la mañana, lo que puede generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad irá disminuyendo, estabilizándose en torno al 52% por la tarde. Esto, combinado con las temperaturas, hará que el tiempo se sienta más fresco y agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 11 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en las zonas costeras.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará, permitiendo que las temperaturas desciendan a unos 15 grados . La visibilidad será buena, y se espera que el cielo se mantenga despejado durante la noche, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo y fresco.

En resumen, Huelva experimentará un día con cielos cubiertos y temperaturas agradables, con una ligera posibilidad de lluvia en las primeras horas. A medida que avance el día, el tiempo se tornará más estable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre por la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-01T20:57:15.