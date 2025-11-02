El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

Hoy, 2 de noviembre de 2025, la predicción meteorológica para Dos Hermanas indica un día mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 16 grados . A medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama, manteniendo las temperaturas estables en torno a los 16 grados.

Durante la tarde, se espera un aumento en la nubosidad, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales del día. Las temperaturas podrán llegar hasta los 24 grados, proporcionando un ambiente templado, aunque la sensación de humedad será notable, con niveles que oscilarán entre el 56% y el 96% a lo largo del día. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas, aunque existe una probabilidad del 45% de que se produzcan algunas lloviznas ligeras entre la 1 y las 7 de la mañana. Sin embargo, a medida que el día avanza, la probabilidad de lluvia disminuye considerablemente, llegando a un 0% entre las 7 de la tarde y la medianoche. Esto sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, las condiciones se mantendrán secas.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que variarán entre 6 y 12 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la tarde. Las rachas de viento podrían ser más intensas, alcanzando hasta 16 km/h en algunos momentos, lo que podría ser notable en áreas abiertas.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 90% a medianoche y descendiendo gradualmente hasta un 72% por la tarde. Esto puede hacer que el ambiente se sienta más pesado, especialmente en las horas más cálidas.

En resumen, el día en Dos Hermanas se caracterizará por un cielo mayormente cubierto, temperaturas agradables y una baja probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda estar preparado para la humedad y el viento suave.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-01T20:57:15.