El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

El día de hoy, 2 de noviembre de 2025, Écija se presenta con un panorama mayormente cubierto, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, las nubes altas dominarán el cielo, con una transición a un estado más nuboso hacia las primeras horas del día. La temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 15 y 16 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable para los que se aventuren a salir.

A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad continúe, con un cielo cubierto en varios momentos. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 92% en las horas más tempranas, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más cómodas.

En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad de lluvia es baja durante la mayor parte del día, con un 0% de probabilidad en las horas centrales. Sin embargo, se prevé un ligero aumento en la probabilidad de lluvia en la tarde, especialmente entre la 1 y las 7 de la tarde, donde se estima un 25% de probabilidad de precipitaciones. Esto podría traducirse en algunas lloviznas ligeras, aunque no se anticipan tormentas significativas.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 7 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente. Durante la tarde, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 11 km/h, lo que podría ser un alivio ante la alta humedad.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que descenderán a alrededor de 14 grados . La probabilidad de lluvia se mantendrá baja, pero las nubes altas seguirán presentes, lo que podría ofrecer un espectáculo visual interesante al atardecer, que se producirá a las 18:21.

En resumen, el día en Écija se caracterizará por un tiempo fresco y mayormente nublado, con algunas posibilidades de lloviznas ligeras en la tarde. Es recomendable llevar un abrigo ligero y estar preparado para un ambiente húmedo, especialmente durante las primeras horas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-01T20:57:15.