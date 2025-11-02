El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

Hoy, 2 de noviembre de 2025, Coria del Río se despertará con un cielo despejado en las primeras horas de la mañana, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, especialmente durante la mañana y la tarde, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es baja, con un 40% entre la 1 y las 7 de la mañana, disminuyendo a un 30% entre las 7 y la 1 de la tarde, y cayendo a un 5% entre la 1 y las 7 de la tarde. Esto sugiere que, aunque hay una ligera posibilidad de chubascos, la mayoría de la jornada se mantendrá seca.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 25 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 17 grados, y alcanzará su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 25 grados. A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 22 grados a las 6 de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 89% por la mañana y bajando gradualmente a un 79% al final del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. Los vientos serán moderados, con rachas que alcanzarán hasta 25 km/h desde el suroeste durante la tarde, lo que podría aportar una sensación de frescura en el ambiente.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 25% de posibilidad entre la 1 y las 7 de la mañana, pero se espera que esta probabilidad disminuya a cero durante el resto del día. Esto significa que, aunque la mañana podría traer algo de inestabilidad, la tarde se presentará más tranquila y estable.

Los habitantes de Coria del Río pueden disfrutar de un día mayormente soleado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a las condiciones del tiempo, especialmente en las primeras horas del día. La puesta de sol se producirá a las 18:25, ofreciendo un hermoso espectáculo para cerrar la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-01T20:57:15.