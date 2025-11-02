El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

Hoy, 2 de noviembre de 2025, Córdoba se prepara para un día mayormente cubierto, con un cielo que se mantendrá en su mayoría nublado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el estado del cielo ha sido muy nuboso, y a medida que avance el día, se espera que continúe cubierto, con algunas posibilidades de lluvia escasa, especialmente en las primeras horas de la mañana. La probabilidad de precipitación se sitúa en un 60% entre la 1 y las 7 de la mañana, lo que sugiere que los cordobeses podrían experimentar algunas gotas de lluvia.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 15 y 24 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 15 grados, y se espera que alcancen un máximo de 24 grados hacia la tarde. Sin embargo, a medida que caiga la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 15 grados al final del día. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 90% en las primeras horas, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sureste a una velocidad de entre 4 y 11 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 17 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento suave podría ofrecer algo de alivio a la humedad, aunque no será suficiente para disipar la sensación de pesadez en el aire.

A medida que el día avanza, la probabilidad de tormentas se mantiene baja, con un 30% de posibilidad entre la 1 y las 7 de la mañana, y se espera que se reduzca a cero en las horas posteriores. Esto sugiere que, aunque el día comenzará con cierta inestabilidad, las condiciones mejorarán hacia la tarde y la noche, permitiendo que los cordobeses disfruten de un ambiente más tranquilo.

En resumen, Córdoba experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables, aunque la posibilidad de lluvia en la mañana podría afectar las actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de llevar un paraguas a mano por si acaso.

