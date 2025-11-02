El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

Hoy, 2 de noviembre de 2025, Castilleja de la Cuesta se prepara para un día con condiciones meteorológicas variadas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 16 grados . A medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte del día.

La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 15 y 24 grados . Las horas más cálidas se registrarán entre las 14:00 y las 16:00, cuando se alcanzarán los 24 grados. Sin embargo, conforme se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 21 grados hacia las 17:00 y bajando a 19 grados al caer la noche.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando el 96% a las 00:00 y manteniéndose en torno al 100% hasta las 05:00. A medida que avance el día, la humedad irá disminuyendo, situándose en un 62% hacia las 15:00 y aumentando nuevamente hacia la noche.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé un día mayormente seco, con una probabilidad de lluvia del 55% entre la 01:00 y las 07:00, aunque las cantidades esperadas son mínimas, con una precipitación estimada de 0.2 mm a las 06:00. A lo largo del día, la probabilidad de lluvia disminuirá, y no se anticipan lluvias significativas en las horas posteriores.

El viento soplará de dirección variable, predominando del suroeste y del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 17 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más cálidas del día.

En resumen, Castilleja de la Cuesta experimentará un día mayormente tranquilo, con temperaturas agradables y un cielo que pasará de poco nuboso a nublado. Aunque hay una ligera posibilidad de lluvia en las primeras horas, no se esperan precipitaciones significativas. Los habitantes podrán disfrutar de un día templado, ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un ligero viento que podría refrescar el ambiente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-01T20:57:15.