El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

Hoy, 2 de noviembre de 2025, el tiempo en Cartaya se presenta con una mezcla de condiciones que van desde la bruma matutina hasta cielos despejados a lo largo del día. Desde las primeras horas, la visibilidad se verá afectada por la bruma, que persistirá hasta el amanecer, con temperaturas que rondan los 18 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la bruma dé paso a cielos más despejados, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente soleado.

A partir del mediodía, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 24 grados , lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad relativa será alta, alcanzando el 75% en las horas más cálidas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se prevé una ligera posibilidad de lluvia escasa en las primeras horas de la tarde, con un 65% de probabilidad entre la 1 y las 7 de la mañana. Sin embargo, a medida que el día avanza, esta probabilidad disminuye drásticamente, y no se esperan lluvias significativas durante el resto del día. Las precipitaciones acumuladas podrían ser de hasta 0.6 mm, pero la mayor parte del día se mantendrá seco.

El viento soplará del noroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 13 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 22 km/h, lo que podría ser notable en áreas abiertas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia el final del día. La visibilidad mejorará considerablemente, y el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 18:30.

En resumen, el día en Cartaya se perfila como mayormente soleado, con temperaturas agradables y una baja probabilidad de lluvia, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que el frío del invierno se instale.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-01T20:57:15.