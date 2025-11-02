El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

El día de hoy, 2 de noviembre de 2025, Carmona se presenta con un panorama mayormente cubierto, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, las nubes altas y el cielo nuboso dominarán el paisaje, con una probabilidad de precipitación del 35% entre la 1 y las 7 de la mañana, lo que podría traer algunas lloviznas ligeras. Sin embargo, la probabilidad de tormenta en este periodo es del 30%, lo que sugiere que es recomendable estar preparado ante cualquier eventualidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 23 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. A primera hora, se espera un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de los 16 grados, que irán subiendo gradualmente. La sensación térmica será agradable, aunque la humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría hacer que el aire se sienta más pesado.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 13 km/h. Durante la mañana, se prevé que el viento sea más suave, aumentando ligeramente en la tarde, lo que podría ayudar a dispersar algunas de las nubes más densas. A medida que el día avance, el viento podría cambiar de dirección hacia el este y noreste, lo que podría influir en la temperatura y la sensación térmica.

A lo largo de la tarde, el cielo permanecerá cubierto, aunque se espera que haya momentos de poco nuboso, especialmente hacia el final del día. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente al caer la tarde, alcanzando los 18 grados hacia las 7 de la tarde. La humedad comenzará a disminuir gradualmente, lo que podría hacer que la noche sea más fresca y agradable.

En resumen, el día en Carmona se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas agradables y una ligera posibilidad de lluvias en las primeras horas. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, pero se recomienda llevar un paraguas por si acaso. La tarde promete ser más cálida, ideal para paseos y disfrutar de la belleza de la localidad, mientras que la noche se presentará fresca, perfecta para un descanso reparador.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-01T20:57:15.